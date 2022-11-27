Sözleşmeliye kadro için kritik gün! Kabine’de belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Taşerona kadroda son durum merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı ardından kadro açıklaması yapacağı bildirildi. Peki taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeli memura kadro gelecek mi?

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk Muhabiri Melike Görür şu ifadeleri kullandı:

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇALIŞMASI TAMAMLANDI!

“Çalışma hayatına yönelik 5 hedef belirlenmişti. O hedeflerden ilki 3600 ek göstergeydi. O aşamanın tamamlanmasının ardından sıra sözleşmeli personele kadro verilmesine geldi. Aslında uzun bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam ediyordu. Çalışmalar tamamlandı.

Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bakan Bilgin, ‘Sözleşmeli personelin çalışma saatlerini değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda o çalışmamızı tamamladık, onları kadrolu hale getireceğiz’ demişti.

KADROYA GEÇECEKLERİN HAKLARI NE OLACAK?

Yarın da sözleşmeli personeller için kritik gün, Kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek. Peki kaç kişiyi kapsıyor? Yaklaşık 32 çeşit sözleşmeli tipi var. 600 bine yakın çalışanın kadroya geçirilmesi gündemde. Peki kadroya geçirilince ne gibi haklara kavuşacaklar? Sosyal ve mali haklarında değişiklik olacak.

Tayin ve görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi gibi başlıkların kadroyla gelmesi bekleniyor. Çalışmalar tamamlandı, yarın Kabine toplantısında ele alınacak. Ardından da Meclis Başkanlığı’na teklifin sunulması bekleniyor. Meclis gündemine gelmesiyle teklifin kabul edilmesinin ardından sözleşmeliye kadro verilecek. Sonrasında ise sıra EYT düzenlemesine gelecek.”