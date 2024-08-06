GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Sözleşme geçersiz sayılıyor! Milyonlarca evli çift haberdar değil

Sözleşme geçersiz sayılıyor! Milyonlarca evli çift haberdar değil

Avukat Buket Nurşah Tekışık, eşin rızası olmadıkça icrada kefil olunmadığını belirterek, "Eşin rızası, sözleşme kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmelidir. Sonradan icazet yoluyla rıza alınması sözleşmeyi geçerli hale getirmez" diye konuştu.

06.08.2024 - 14:25 | | İHA
Sözleşme geçersiz sayılıyor! Milyonlarca evli çift haberdar değil

Avukat Buket Nurşah Tekışık, kefalet sözleşmesiyle ilgili evli çiftleri ilgilendiren önemli bilgiler paylaştı. İcrada kefil olmak için eşin rızasının olması gerektiğinin altını çizen Tekışık, rıza olmadığı zaman sözleşmenin geçersiz olduğunun altını çizdi.

Yargıtay'ın 11. HD. 2021/1665 E.,2022/6383 K. sayılı kararından bahseden Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Kefalet sözleşmesinde eşin rızası mutlak surette bulunmak zorundadır. Eşin rızası olmadıkça icrada kefil olunamaz. Çünkü kefalet, şekil şartlarına tabidir. 6098 sayılı TBK’nın 584. Maddesi hükmünce 'Eşlerden biri mahkemece verilmiş ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir.' Yargıtay kararlarında da kefaletin geçerliliği eşin yazılı muvafakatının alınmasına bağlıdır. Eşin rızası, sözleşme kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmelidir. Sonradan icazet yoluyla rıza alınması sözleşmeyi geçerli hale getirmez. Sözleşme adi yazılı da olabilir. Şekil olarak uyulmayan sözleşme kesin hükümsüz olup hukuken geçerliliği yoktur. Nitekim amaç evlilik birliğinin temelden sarsılmasını önlemek ve ekonomik refahın sağlanmasıdır" dedi.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Ordu'da restoranda tartışma! Darbedilen savcının ifadesi ortaya çıktı

Ordu'da restoranda tartışma! Darbedilen savcının ifadesi ortaya çıktı

Hyundai iddiasını bu fiyatla piyasaya sürdü; 1 milyon TL'nin çok altına düştü

Hyundai iddiasını bu fiyatla piyasaya sürdü; 1 milyon TL'nin çok altına düştü

Sözleşme geçersiz sayılıyor! Milyonlarca evli çift haberdar değil

Sözleşme geçersiz sayılıyor! Milyonlarca evli çift haberdar değil