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Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti! Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu

Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren kişinin görüntüleri sonrası belirlenen adresteki 2 ton fıstığa el konuldu.

02.10.2023 - 15:00 | | Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)
Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti! Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu

Merkeze bağlı Akyamaç köyünde R.B., 'Yeşil altın' olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere girdi. Bacadan akan fıstıkların arasına girip, yüzen R.B., daha sonra yediği fıstıkların kabuklarını diğer fıstıkların üzerine tükürdü.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren R.B., tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi.

Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu

Sosyal medya hesabını da kapatan R.B., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adresinde gözaltına alındı. R.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, depo sahibi M.R.S.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve görüntülerdeki şüpheli yakalanmıştır.

Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu

Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur.

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Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. (DHA)

Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu

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Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti! Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu

Sosyal medyadan paylaştı görüntüler tepki çekti! Üzerine tükürdüğü 2 ton fıstığa el konuldu