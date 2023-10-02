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Beşiktaş'ta korkunç cinayet! Eski eşini öldüren yazar Funda Demir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş’ta yazar Funda Demir’in eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar’ı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü olayla ilgili emniyet ifadeleri ortaya çıktı. 3 çocuk annesi Demir emniyette verdiği ifadesinde, “Bu bir şeref meselesi bir şey söylemek istemiyorum” diyerek susma hakkını kullanırken, oğlu M.Ç. ise olay anını anlattı.

02.10.2023 - 13:13 | | İSTANBUL (İHA)
Beşiktaş'ta korkunç cinayet! Eski eşini öldüren yazar Funda Demir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu olan 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti, iki yıl önce boşanmıştı. Beşiktaş Akat Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda ise akşam saatlerinde Çapar, boşandığı eşi ve çocuklarının olduğu eve gitmişti.

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Eski eşinin boğazını bıçakla kesmişti

İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde de annesi kapıyı kapatıp, izin vermemişti.

Beşiktaşta korkunç cinayet Eski eşini öldüren yazar Funda Demirin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Yazar kadın tutuklanmıştı

İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın dış kapısında Funda Demir’i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı.

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Yaşanan olayın ardından Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir ve oğlu M.Ç.’nin (16) emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Beşiktaşta korkunç cinayet Eski eşini öldüren yazar Funda Demirin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

“Bu bir şeref meselesi”

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir ifadesinde, “Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum” diyerek susma hakkını kullandı.

Beşiktaşta korkunç cinayet Eski eşini öldüren yazar Funda Demirin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

“Annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum”

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. ise, “Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta korkunç cinayet! Eski eşini öldüren yazar Funda Demir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç cinayet! Eski eşini öldüren yazar Funda Demir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı