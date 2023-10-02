Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yeni detay

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği ortaya çıktı. Teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı (24) öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi. Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOMBA YÜKLEMESİ ADANA’DA YAPILDI

​Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eyleme ilişin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. İki teröristin gasp ettikleri araca bomba yüklemesinin Adana’da yaptıkları değerlendirilirken, Ankara’ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.

AİLE GÖRÜNTÜSÜ

Teröristlerin otomobili gasp etmeden önce yol üzerinde aracı durdurmaya çalıştıkları sırada yanlarında bir kadın ile çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Aile görüntüsü izlenimi veren teröristlerin otostop çekerek Mikail Bozlağan’ın kullandığı aracın durmasını sağladılar. Bir ara araçtan inen teröristler ve yanındakiler bir bakkaldan alışveriş yaptılar.

'DAVUL PATLADI' YALANIKendilerini davulcu olarak tanıtan teröristler yakın köye düğün için gittiklerini ve davullarının patladığını söylediler. Kadın ve çocuğun daha sonra 2 teröristten ayrıldıkları bildirildi. Teröristlerin eylemde kullanmak için gasp ettiği hafif ticari aracın durumu hakkında güvenlik güçlerine bilgi verildiği, araç plakasının ilgili birimlere bildirildiği anlaşılırken, arama kaydı bulunmasına rağmen Ankara’ya kadar nasıl geldiği, neden yakalanamadığı da araştırılıyor.

KAYSERİ'DE DE AYNI YÖNTEM

Kayseri’de 2016’da 15 askerin şehit edilmesi olayında da benzer bir yöntem kullanılmıştı. Çarşı iznine çıkan Kayseri Hava İndirme Tugayı’ndaki komando birliklerinin içinde bulundukları otobüse iki terörist tarafından bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmiş ve 15 asker şehit olmuştu.

4 GÜN AÇ SUSUZ YAŞAMA TUTUNMUŞ

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde mantar toplamak isterken kaybolmasıyla ilgili anısını anlattı. Bozlağan'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Gün, "O dönem, 4 gün boyunca aç ve susuz yaşama tutunan evladımız, kardeşimiz Mikail'in, patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. O dönem muhtardım ve karakoldan 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu bildirdiler. Biz de cami hoparlöründen anons yapıp, tüm mahalle aramaya çıkmıştık. Arazi şartları zordu. Aradık ve Mikail evladımızı sağ bulmuştuk. Kuzeni Hasan kayaya çıkmak istemiş ancak kayıp, düşerek hayatını kaybetmişti" dedi.

'İYİLİK YAPTIĞINI ZANNETMİŞ'

Bozlağan'ın, bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirten Gün, "Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşımını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir vetiriner hekimdi" diye konuştu.

AMCASI: YEĞENİM, VATANINA MİLLETİNE SADIK BİR İNSANDI

Amca, Bahri Bozlağan yeğeninin vatanına, milletine sadık bir insan olduğunu söyledi. Otomobilin saldırıda kullanıldığını sonradan öğrendiklerini anlatan amca Bozlağan, "Biz olayın böyle olduğunu bilmiyorduk. Sonra bir yakınımız aradı. Diğer ortağını da arayınca saldırıda bu aracın kullanıldığını öğrendik. Evine kalorifer yaptırmak için aracına boru yüklemiş. O borular da gözüküyormuş. Yeğenim evliydi. 6 aylık bir yavrusu vardı" dedi.