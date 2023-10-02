MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Terörist Müzdelif Taşkın öldürüldü

MİT, 2007’de Dağlıca Köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı Komando Taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın’ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmişte Türkiye’de PKK adına güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif TAŞKIN, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif TAŞKIN’ın Irak’tan Suriye’ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın’ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın’a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın’ı etkisiz hale getirdi.