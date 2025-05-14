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Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti! 'Evde sabun ve çorap paketleme' vaadiyle 100 milyonluk vurgun

14.05.2025 - 18:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti! 'Evde sabun ve çorap paketleme' vaadiyle 100 milyonluk vurgun

Sosyal medyada 'evde sabun paketleme', 'çorap paketleme' gibi ilanlarla binlerce kişiyi kandıran suç şebekesi çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların, vatandaşların güvenini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sahte logolarla düzenlenmiş belgeler gönderdiği, sahte vergi levhaları ve şirket isimleri kullanarak yasal bir firma gibi görüntü verdikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takipte oldukları nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında 'Evde ek iş fırsatı', 'Sabun paketleyerek para kazan', 'Çorap paketleme işi' başlıklı ilanlarla özellikle ev hanımlarını hedef aldığı tespit edildi. İlanlara başvuran vatandaşlardan ise sigorta ücreti, kaparo, vergi ücreti, dosya masrafı, kargo bedeli gibi gerekçelerle para talep edildi.

Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti Evde sabun ve çorap paketleme vaadiyle 100 milyonluk vurgun

SAHTE BELGELERLE GÜVEN KAZANDILAR, 100 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Dolandırıcıların, vatandaşların güvenini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sahte logolarla düzenlenmiş belgeler gönderdiği, sahte vergi levhaları ve şirket isimleri kullanarak yasal bir firma gibi görüntü verdikleri belirlendi. İzmir'de 19 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı, şüphelilerin banka hesapları incelendiğinde Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ve toplamda yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

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Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti Evde sabun ve çorap paketleme vaadiyle 100 milyonluk vurgun

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin izini süren ekipler, 13 Mayıs 2025 sabahı saat 05.30'da İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti Evde sabun ve çorap paketleme vaadiyle 100 milyonluk vurgun

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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