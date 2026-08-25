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Sosyal destek alanlara özel indirimli et! Piyasanın yüzde 20-25 altında satış başladı

25.08.2026 - 19:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Sosyal destek alanlara özel indirimli et! Piyasanın yüzde 20-25 altında satış başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hâlihazırda piyasanın yüzde 20-25 altında satış yapan TEK Marketlerde, belediyenin sosyal destek modellerinden düzenli olarak yararlanan vatandaşlar için kıyma ve kuşbaşı ette kilogram başına 80 TL’lik ek indirim başlattı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Şehir genelinde uygun fiyat politikasıyla hizmet veren ve ürünlerini piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20-25 altında sunan TEK Marketlerde, belediyenin sosyal destek modellerinden düzenli olarak faydalanan vatandaşlara kıyma ve kuşbaşı et ürünlerinde özel indirim uygulanmaya başlandı.

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Uygulama kapsamında TEK Marketlerin kasap reyonlarında satışa sunulan kıyma ve kuşbaşı et ürünlerinde sosyal destek alan vatandaşlara özel fiyatlar belirlendi. Normal satış fiyatı 730 TL olan kıyma 650 TL’den, 780 TL olan kuşbaşı et ise 700 TL’den satışa sunuluyor. Böylece sosyal destek alan vatandaşlar, kilogram başına 80 TL’lik ek fiyat avantajından yararlanabiliyor.

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Hane bütçelerine katkı

Uygulamadan yararlanabilecek vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, indirimli fiyatlarla temel protein kaynaklarından biri olan et ürünlerine daha uygun şartlarda erişim sağlanması ve hane bütçelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek hizmetlerini çeşitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştıran çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal destek alanlara özel indirimli et Piyasanın yüzde 20-25 altında satış başladı

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