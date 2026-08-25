GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan’da tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliği artıyor! Şehirde aronya hasadı yaklaşıyor
HaberlerGündem Haberleri Erzincan’da tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliği artıyor! Şehirde aronya hasadı yaklaşıyor

Erzincan’da tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliği artıyor! Şehirde aronya hasadı yaklaşıyor

25.08.2026 - 19:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Erzincan’da tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliği artıyor! Şehirde aronya hasadı yaklaşıyor

Erzincan’da tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında aronya yetiştiriciliği yapılıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Merkez ilçeye bağlı Günbağı köyünde üretici Ali Ekber Düşürmek tarafından 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök aronya yetiştiriliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker tarafından aronya bahçesi ziyaret edilerek üretim çalışmaları hakkında bilgi alındı.

İLGİLİ HABER

Görenler telefonuna sarılıyor! Bingöl'deki o saklı cennet resmen renk cümbüşüne döndü
Görenler telefonuna sarılıyor! Bingöl'deki o saklı cennet resmen renk cümbüşüne döndü

Ziyarette, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Yaklaşan hasat öncesinde üreticiye bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.

İLGİLİ HABER

Nevşehir’de tarihe ışık tutan keşif: Tatlarin Kilisesi freskleriyle büyülüyor
Nevşehir’de tarihe ışık tutan keşif: Tatlarin Kilisesi freskleriyle büyülüyor

Erzincan’da geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlerin de üretime kazandırılmasıyla tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Erzincan’da tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliği artıyor Şehirde aronya hasadı yaklaşıyor

Güncel Haberler

Düzce İçin 100 Proje! Şehrin yeni cazibe merkezi olacak
#Gündem

Düzce İçin 100 Proje! Şehrin yeni cazibe merkezi olacak

Denize giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti diğeri ise kayboldu
#Gündem

Denize giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti diğeri ise kayboldu

Kartpostallık Karasu sazlığı havadan görüntülendi! Eriyen kar ve buzul suları görsel şölen sunuyor
#Gündem

Kartpostallık Karasu sazlığı havadan görüntülendi! Eriyen kar ve buzul suları görsel şölen sunuyor