Görenler telefonuna sarılıyor! Bingöl'deki o saklı cennet resmen renk cümbüşüne döndü
25.08.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:
Bingöl’ün Kiğı ilçesinden geçen ve bölgenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Peri Suyu, barındırdığı zengin yaban hayatı ile göz kamaştırıyor. Su seviyesinin mevsimsel olarak düştüğü dönemlerde sığlaşan bölgeleriyle adeta bir kuş cennetine dönüşen nehir; gri balıkçıllar, karabataklar ve pek çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinden geçen Peri Suyu, gri balıkçılara, karabataklara ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
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İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan Peri Suyu'nda, özellikle su seviyesinin düştüğü dönemlerde sığ bölgeler kuşların beslenme alanına dönüşüyor.
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Su üzerinde ilerleyen karabataklar ile sığ sularda avlarını gözleyen gri balıkçıllar, zaman zaman uçarak suyun farklı noktalarına konuyor.
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Bölgede görüntülenen kuşlar, suyun doğal güzelliğine de renk katıyor.