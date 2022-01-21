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GündemSon yılların en yoğun kar yağışı olacak! Flaş uyarı geldi: Hafta sonu evlerinizden çıkmayın!
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Son yılların en yoğun kar yağışı olacak! Flaş uyarı geldi: Hafta sonu evlerinizden çıkmayın!

Bolu’da hafta sonu beklenen son yılların en yoğun kar yağışı öncesinde Bolu Valiliğinden vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

21.01.2022 - 14:31 |
Son yılların en yoğun kar yağışı olacak! Flaş uyarı geldi: Hafta sonu evlerinizden çıkmayın!

Bolu’da, son yılların en yoğun kar yağışının yaşanacağı hafta sonu için vatandaşlar uyarıldı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması ve 21-24 Ocak tarihleri arasında kesintisiz olarak devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre ilimiz genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren daha etkili kar yağışı başlayacak olup ilerleyen saatlerde yoğunlaşarak 24 Ocak 2022 günü akşam saatlerine kadar devam edecek, tipi ve buzlanma ile birlikte çok daha soğuk bir hava hakim olacaktır. Bu süre zarfında, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için, 21-22-23-24 Ocak 2022 günlerinde daha dikkatli ve tedbirli olmaları, yaylalara çıkmamaları, zorunlu haller dışında meskenlerinde kalmaları, mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarını mümkün olduğunca kapalı ve güvenli ortamlara çekmeleri, görevli ekiplerin karla mücadelelerini etkilemeyecek şekilde park etmeleri, ticari olmayan araçlarda dahi kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını önceden planlamaları önemle rica olunur” denildi.

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