ÇİÇEK, 23 Nisan'ı yaratıcı içerik atölyeleriyle kutladı

İki gün süren aktivitelerin ilk gününde, çocuklar “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” kapsamında yazar Tülin Kozikoğlu ile birlikte kısa hikâye ve şiir yazma ile resimleme etkinlikleri yaptılar. Karakter yaratma ve hikâye oluşturma süreçlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenen çocuklar eğlenceli etkinliklerle kendi hikayelerini oluşturdular. Ardından hikâye Anlatıcısı Dilek Büyük'le yaptıkları çalışmada ise masal dinlediler ve anlatım becerilerini geliştirecek interaktif oyunlar oynadılar.

Etkinliğin ikinci gününde, Profesör Dr. Nilüfer Pembecioğlu’nun moderatörlüğünde “Kısa Film Atölyesi” gerçekleştirildi. Çocuklar, film yapımının temel teknikleri hakkında bilgilendirilerek kendi kısa hikayelerini oluşturmak, senaryolaştırmak ve kendi kısa filmlerini çekmek konusunda desteklendiler. Bu atölyelerle çocuklar hem duygu ve ilgi alanlarını keşfederek bunları yaratıcı ve üretici şekilde değerlendirdiler hem de eğlendiler.

ÇİÇEK’in gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın detaylarına derneğin Instagram ve YouTube hesaplarından ulaşılabilir.

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