Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar ve bahçeler su altında kaldı

Tarsus'ta etkili olan şiddetli sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı mahallelerde yollarda ve site bahçelerinde su birikintileri oluştu. Biriken sular nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.



Muhtar öğrenciyi kucağında taşıdı, vatandaş su balonu ile yağmurun tadını çıkardı

Atatürk Mahallesi'nde özellikle site bahçelerinde biriken yağmur suları dikkat çekerken, yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı. Mahalle muhtarı Süleyman Bolat, okul servisinden indikten sonra evine gitmekte zorlanan bir öğrenciyi kucağına alarak evine götürdü. Kavaklı Mahallesi'nde bir vatandaş ise su balonunun içine girerek mahalle arasında biriken suda yağmurun tadını çıkardı.

Sağanak yağış Gaziler ve Gazipaşa mahallelerinde de etkili olurken, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından yaşanan olumsuzluklar, yağmur suyu tahliye altyapısı konusunu yeniden gündeme getirdi.