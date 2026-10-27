Bentonit madenini işleyerek kedi kumu üreten firma Türkiye'ye 50 milyon dolar döviz kazandırıyor

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Nevşehir'in lojistik avantajlarının özellikle Orta Doğu pazarında önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Ömür, yeni yatırımlarla uluslararası pazarlardaki konumlarını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Şirketin ilk yıllarında üretilen kedi kumlarının kamyonlarla limanlara taşınarak Hollanda ve İspanya gibi ülkelere gönderildiği, ilerleyen dönemde ise kendi markalarını oluşturarak Türkiye pazarına da girdiği belirtildi.