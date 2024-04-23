Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den çok önemli uyarı yapıldı. Hava durumunu merak edenler için Meteoroloji haritayı güncelledi. Sıcak ve ve güneşli havaları beklerken önümüzdeki 3 gün için yeni uyarı geldi. Toz taşımı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İstanbul için bu gece işaret edildi. Bu hafta dahil önümüzdeki hafta için de alarm verildi. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…
• 23 Nisan 2024 - 13:11 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2024 - 13:11 • Son Güncelleme: