Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.



EDİRNE °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı