Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den çok önemli uyarı yapıldı. Hava durumunu merak edenler için Meteoroloji haritayı güncelledi. Sıcak ve ve güneşli havaları beklerken önümüzdeki 3 gün için yeni uyarı geldi. Toz taşımı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İstanbul için bu gece işaret edildi. Bu hafta dahil önümüzdeki hafta için de alarm verildi. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

• 23 Nisan 2024 - 13:11 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2024 - 13:11 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

2 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 3 GÜN SÜRECEK

3 GÜN SÜRECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün sabah Marmara’da hafif yağmur var. Güney Ege de orta kuvvette rüzgar.

5 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

Sıcaklık güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacak. Batıda 3 gün toz taşınımı var. Bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Adana, Mersin, Antalya, Zonguldak Perşembe Konya, Kastamonu, Ankara da değerler hassas”

6 İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

İŞTE BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak () esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

8 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

9 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

10 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

11 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

12 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

13 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

14 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

15 Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık