İstanbul'da metro hattında eğitim seferi sırasında kaza! 25 Nisan’da normale dönecek
İstanbul'da M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşarıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği söylendi.
ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR
Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği belirtildi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA: İKİ TRENİN TEMASI SONUCU
M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.
Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır.
Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade İstasyonu’nda oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için;
Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,
Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenmektedir.
Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabilmektedir.
#MetroDuyuru #M5— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 23, 2024
M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan…