Son kez ağ atan balıkçılar hale döndü, hareketlilik yaşandı

15 Nisan’dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne döndü. Son mezatta yoğunluk yaşandı.

"UFAK TEKNELER DEVAM EDİYOR"

Balıkçı Koray Tomrukoğlu “Ufak teknelere, 6 metre 5 metre 7 metre avcılık serbesttir. Yani halkımız balık yasağında balık yemeyelim diye düşünmesin. Bu dönem balıkların yumurta dönemi ve ufak tekneler bu yumurtalara zarar vermediği için avcılığı, ufak tekneler devam ettiriyorlar. Bu ufak tekneler balık yakalıyor fakat miktar az oluyor. Bu yüzden, fiyatı da biraz fark ediyor. Ama her türlü balığımız yine var. Balık olmadığı için talep fazla oluyor. Fiyatlar yüksek oluyor" dedi.

"FİYATLAR YÜKSELEBİLİR"

Balıkçı ise Hakan Görmüş "Sezonumuz bereketli geçti. Eylül ayıyla başlayıp, 15 Nisan sezonumuz bugün itibariyle bitti. Bereketli bir sezonumuz geçti. Şimdi süreç şöyle ilerliyor. Büyük gemiler yani sanayi tipi gemiler, 15 Nisan itibariyle ara verdiler. Şimdi bundan sonraki süreçte 12 metrenin altında tekneler, tekrar ava devam edecek. Yani fiyatlara yansıyabilir, yükselebilir. Küçük balıkçılar tutacağı için yeterli miktarda balık olmayacak. Balıkçılık yine de devam edecek" dedi.

"PALAMUT, ÇİNAKOP VE İSTAVRİT ÇOK GELDİ"

İBB Gürpınar Hali Vardiya Amiri Erkan Aras de "Bu sene gayet güzel oldu. Hamside biraz az verim alındı. Onun haricinde palamut, çinakop, istavrit gayet güzel, gayet düzenli bir şekilde İstanbulumuza geldi. Bu ürünlerin hepsi de düzenli bir şekilde satıldı. Fiyat anlamında güncel dönemin getirdiği bazı fazlalıklardan dolayı balık pahalı gibi gözüktü ama balık normalde kırmızı et ve beyaz ete bakarsanız yine çok altta kaldı. Aslında balık çok çok ucuz" diye konuştu.