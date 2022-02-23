Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında Türk balıkçı teknelerine ateş açılması sonucu 1 vatandaşın yaralanması ile ilgili Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Yunanistan'a Ege’de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu.