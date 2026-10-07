Balıkesir’de saklı cennet! Yıllar önce terk edilmiş köy şimdi ziyaretçi akınına uğruyor
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerinde yer alan Güre Kavurmacılar Köyü, yıllar önce terk edilmesinin ardından yeniden ilgi görmeye başladı. Taş evleri, Edremit Körfezi manzarası ve eşsiz doğasıyla köy, huzur arayanların uğrak noktalarından biri haline geldi.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde bulunan ve yıllar önce terkedilmiş olan Güre Kavurmacılar köyü cazibe merkezi haline geldi. Kavurmacılar Köyü şehrin karmaşasından kaçmak, tertemiz oksijenle dolu bir nefes almak ve eşsiz manzaralar eşliğinde huzuru yakalamak isteyenlerin uğrak yeri oldu.
Güre Kavurmacılar Köyü, hem doğayla baş başa kalmak hem de Kazdağları'nın büyüleyici havasını solumak isteyenler için ideal bir rota oldu. Sabahın erken saatlerinde yapılan yürüyüşlerde kuş cıvıltıları ve rüzgarın hafif uğultusu eşliğinde başlayan gün, ziyaretçilere şehirde unutulmuş huzuru hatırlatıyor.
Edremit Körfezi manzaralı köyün taş mimarisi ve tarihi dokusu, her köşesinde ayrı bir keşif fırsatı sunuyor. Özellikle yaz aylarında yüzlerce insanı ağırlayan köyde yapımına başlanan cami inşaatı da tamamlanmak üzere.
Kavurmacılara sık sık geldiğini kaydeden Kaan Tuna, "Kavurmacılara ara sıra geliyorum. Bugünde Burhaniye'den arkadaşlarla geldik. Güzel bir yer. Köyün hikayesi Sarıkız'a dayanıyor. Köy tamamen bitmişti. Anacak, son yıllarda taş evler çoğaldı. Bu çevreden ve Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar taş evler yaptı. Burada kafeler filan var. Ben herkesin burayı görmesini istiyorum. Cami inşaatıda ilerlemiş. Manzarası ve havası çok güzel" dedi. Hamdi Mengi de, "Kavurmacılar köyü Kazdağlarının eteğinde çok güze bir yer. Burhaniye'den geldik. Çok güzel taş evler var. Manzara da çok güzel. İnsanların burayı görmesini istiyorum" dedi. Kemal İşi de, "Bende ilk defa geldim. Çok güzel manzaralı bir yer. Zamanı olan herkes buraya görsün. Ege'nin en güzel köyü diyebilirim" diye konuştu