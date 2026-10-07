Balıkesir’de saklı cennet! Yıllar önce terk edilmiş köy şimdi ziyaretçi akınına uğruyor

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Kavurmacılara sık sık geldiğini kaydeden Kaan Tuna, "Kavurmacılara ara sıra geliyorum. Bugünde Burhaniye'den arkadaşlarla geldik. Güzel bir yer. Köyün hikayesi Sarıkız'a dayanıyor. Köy tamamen bitmişti. Anacak, son yıllarda taş evler çoğaldı. Bu çevreden ve Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar taş evler yaptı. Burada kafeler filan var. Ben herkesin burayı görmesini istiyorum. Cami inşaatıda ilerlemiş. Manzarası ve havası çok güzel" dedi. Hamdi Mengi de, "Kavurmacılar köyü Kazdağlarının eteğinde çok güze bir yer. Burhaniye'den geldik. Çok güzel taş evler var. Manzara da çok güzel. İnsanların burayı görmesini istiyorum" dedi. Kemal İşi de, "Bende ilk defa geldim. Çok güzel manzaralı bir yer. Zamanı olan herkes buraya görsün. Ege'nin en güzel köyü diyebilirim" diye konuştu