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Son dakika.... İstanbul Şişli'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

28.08.2022 - 07:23 | | Ertan KILIÇ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL, (DHA)
Son dakika.... İstanbul Şişli'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde

Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor. Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.

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