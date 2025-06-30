Son dakika haberi: Malatya'da TOKİ kuraları çekildi! İşte kura sonuçları

Malatya’da, 1. ile 7. kura çekimleri sonucunda toplam 26 bin 305 konut için hak sahipliği belirlendi.

AFAD ve Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, 4 bin 884 hak sahibinin işlemlerinin tamamlamaması nedeniyle anahtar teslimlerinin başlatılamadığı belirtildi.

Açıklamada, kura sonucu konutu belirlenen hak sahiplerinin, yasal mevzuatlar gereği ön borçlandırma işlemlerini belirlenen süre zarfında tamamlamaları gerektiği, anahtar teslim sürecine tamamlanan işlem başvurularının ardından başlanılabileceği kaydedildi.

AFAD, kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan "telefonlara ulaşılamıyor" iddialarına da açıklık getirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü’nün santraline bağlı dört telefon hattının PBX sistemi üzerinden aktif olduğu ve üç personelin çağrılara yanıt verdiği belirtildi. Açıklamada, yoğun arama trafiği ve bilgi taleplerinin zaman alması nedeniyle zaman zaman hatların meşgule düştüğü veya sesli yanıt sistemine yönlendirme olduğu ifade edilerek, sahada görevli personelin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman çağrı aktarmalarında aksamalar yaşanabildiği belirtildi.

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Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için İstanbul, Ankara ve Bartın başta olmak üzere pek çok ilde yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

TAKSİTLER 8.000 TL’DEN BAŞLIYOR

TOKİ tarafından hayata geçirilen projelerde 2+1 daireler için 8.000 TL, 3+1 daireler için ise 11.000 TL’den başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. 120, 180 ve 240 ay gibi uzun vadeli ödeme imkanları ile alıcılar, kira öder gibi ev sahibi olma imkanına kavuşuyor

BARTIN'DA 56 KONUT SATIŞTA

TOKİ’nin Bartın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi’nde başlattığı yeni projede 56 konut ve 6 ticari ünite yer alıyor. Bu dairelerin 35’i 2+1, 21’i ise 3+1 olarak tasarlandı. Projede:

2+1 konutlar, 173.342 TL peşinat ve 180 ay vade ile aylık 8.667 TL taksitle,

3+1 konutlar ise 228.745 TL peşinat ve yine 180 ay vade ile aylık 11.437 TL taksitle satışa sunulacak.

BAŞVURULAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

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Projeye başvurular 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Temmuz 2025'te sona erecek. Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek ve 10.000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekecek.

Kura çekimi: 21 Temmuz 2025