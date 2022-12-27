Soğuk günlerde limona olan talep ikiye katlandı! Fiyatlar arttı

Bayburt’ta soğuk kış aylarına girilince pazar tezgâhların da yer alan limonlara talep arttı. Kentte semt pazarlarında kurulan tezgâhlara dizilen limonlar, kilosu 10 ila 15 liradan satışa sunuluyor. C vitamin olan limon potansiyel bir zenginlik olup, insanın vücudunda, kan basıncını kontrol eder, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve vücudun PH dengesini düzenleyen önemli bir vitamin deposudur.

Soğuk kış günlerinde vatandaşların limona olan talebinin artığını ifade eden pazarcı Osman Toptaş, “Soğuk havada limona rağbet çok fazladır. Kış aylarında limon daha çok satılıyor. Limonun faydası çoktur. Limon soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Limon her şeye iyi geliyor. Limon C vitaminidir. İnsanlar limonu sıkıyorlar, öyle içiyorlar. Vatandaşların limona talebi de arttı. Eskiden 1 kg satıyorduk, şimdi ise 2 kg satıyoruz. Limona talep iki katına çıktı” dedi. Pazarda limon alan vatandaşlar ise soğuk kış günlerinde limonun iyi geldiği için pazardan aldığını belirterek, limonun insan sağlığı için önemli bir vitamin deposu olduğunu söyledi.