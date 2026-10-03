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Sobayı yakmak isteyen genç kadın evi yaktı

03.10.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Sobayı yakmak isteyen genç kadın evi yaktı

Bolu'da soba yakmak isteyen kişinin yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı. Tek katlı evde maddi hasar meydana geldi.

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Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi. Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı.

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Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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