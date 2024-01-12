Siyasilerden art arda taziye mesajları: Hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

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"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"HAİNLERE YAPTIKLARINI HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit…

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet; makamları âli olsun!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağolsun.

"YARALILARIMIZIN TEDAVİLERİNE HIZLA BAŞLANMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum: Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Teröre Lanet Olsun. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum.