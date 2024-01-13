Yüreğimize ateş düştü, 16 yıl sonra aynı acı... Şehitlerimizin isimleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan, "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı.

ACI HABER ŞEHİTLERİN BABA OCAKLARINA ULAŞTI

NİĞDE

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen bekar olduğu öğrenildi.

AKSARAY

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

GAZİANTEP

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

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Bekar olan Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ADIYAMAN

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesinde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesi acı haberle üzüntüye boğulurken, baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu öğrenildi.

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KAHRAMANMARAŞ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu. Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

'EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM' DEMİŞ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

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'KONTEYNERİ ISITAMADIKLARI İÇİN ÇADIRDA KALIYORLARDI'

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

İSTANBUL

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla, Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

İKİ KUZEN 16 YIL ARAYLA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun, ailenin en büyük çocuğu olduğu ve 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit olduğunu söyleyen dayısı Özcan Türk, "Kardeşimiz 9 yıldır bu görevdeydi. Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenleniyor. Burada şehit düşüyor. Ailenin en büyük çocuğu, 3 kız 1 erkek çocuk olmak üzere. Bu ailenin de 2'nci şehidi. Diğeri, 2008 yılında Beytüşşebap'ta Talha Köroğlu, kuzeni olur o da şehit olmuştu. Bu da başka bir takdiri ilahi. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun. Kendisini en son 17 Kasım'da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Durumun vahim olduğunu, çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve 10 gün önce şehit verdiğimiz yerlere de yakın olduklarını söylemiş. Aynı bölgede teyzemizin oğlu da var. Hainlerin Allah cezasını versin. Kendisi bekardı. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğu. Sözün bittiği yerdeyiz. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde şehidimizi toprağa vereceğiz" diye konuştu.

ORDU

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar oldu. Şehit Atar'ın acı haberi İkizce ilçesi Bolluk mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağında ailesine haber verildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.