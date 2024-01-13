Sosyal medya operasyonu! Terör propagandası yapanlara baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan terör örgütünü öve ve örgütün propagandasını yapanları tespit ederek operasyon düzenlendiğini duyurdu.

60 hesabın tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya bu hesap kullanıcılarından 53'ünün yurt dışında oldukları belirlendiği ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları da paylaştı;

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”

* Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

* Propagandasını yapan ve

* Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin.

DMM'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama daha yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bot hesaplar da kullanılarak birçok sosyal medya hesabından 12 Ocak 2024'te (bugün) şehit olan kahraman askerlerimizin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen dezenformasyon faaliyeti tespit edilmiştir. Bu hesaplardan, "Askerlerimizin isimleri" iddiasıyla birebir aynı paylaşımlar yapıldığı belirlenmiştir. "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla yapılan paylaşımlardaki isimler bugün değil, Ağustos 2023'te şehit olan askerlerimizin isimleridir. Asılsız bilgileri paylaşarak terör örgütlerinin manipülasyonlarını yaymamaya dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.