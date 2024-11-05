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Sivas'ta sokak ortasında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Sivas’ta vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bulunan bebek, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bebek mezarlığına defnedildi. İsimsiz bebeğin mezar tahtasına “Melek bebek kimsesiz” yazıldı.

05.11.2024 - 11:42 | | İHA
Sivas'ta sokak ortasında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi’nde boş bir arazide vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bebek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan bebek, Emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü personeli tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan bebek mezarlığına defnedildi. Defnedilen bebeğin mezar tahtasında “Melek bebek kimsesiz” yazması yürekleri dağladı.

Sivasta sokak ortasında parçalanmış bebek cesedi bulundu

 

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İZLENİYOR

Öte yandan yapılan incelemelerde bebeğin cenin olmadığı, yeni doğan olduğu ortaya çıktı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şekilde bebeği sokağa atanları arıyor.

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