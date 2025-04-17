Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı! Fenalaşmadan kısa süre önce restorana gidip yemek yediği ortaya çıktı

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor.

'SÜREÇ UZUN, BEKLEYECEĞİZ'

Hastaneden yapılan son açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi.

Önder'in bulunduğu son hastaneden yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denildi. EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağının da belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ HASTANEDE AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hastaneye yaptığı ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Bugün Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettik. Buradaki yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Beyin durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Gereken her şey yapılıyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı Bey insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan bir kişiliğe sahip. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızı Ceren'le de görüşme imkanımız oldu. 'Görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Sağlık diliyoruz. Sırrı Bey'le daha önce Şenyaşar ailesini barıştırmak için birlikte gayret sarf etmiştik' dedi.

ÖNDER’İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder’in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu’nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder’in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder’in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor. İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.