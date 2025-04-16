Sırrı Süreyya Önder'den umut dolu haber! Kanaması durdu, kızına tepki verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonrası kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

DOKTORUNDAN YENİ AÇIKLAMA

Aort damarındaki yırtık sonrasın kalbi duran ve tekrar çalıştırıldıktan sonra 12 saat süren ameliyata alınan TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni bir açıklama geldi. "Bizi umutlandıran bir iki parametre var." diyen Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi." diye konuştu.

PROF. DR. ÇAVLAN ÇİFTÇİ:

Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23,35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski yüksek olan ameliyattır.

12 saatlik ameliyat sonrası hasta mekanik destek cihazı desteği ile yoğun bakıma alındı. Hala hayati riski korumaktadır.

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KALP MASAJINA HİÇ ARA VERİLMEDİ

Ambulansta başlayan işlemler sonrası bizde de hiç ara verilmeden kalp masajı yapıldı. Bu durumla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz.

NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME YAPAMIYORUZ

Şu dakika itibariyle en çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Şu an nörolojik değerlendirmesini gerçekçi yapamıyoruz. İlerleyen süreçte bunun açıklamasını yapacağız.

PROF. DR. ERTAN SAĞBAŞ:

Bu rahatsızlık en zor tedavi edilen rahatsızlıklardan biri. Diseksiyon ana atardamarın çıktığı yerden başlayıp devam ediyor. Sağ koroner damar diseksiyonun içinde kalmış. Hafif bir yırtık da vardı. 112 acili geldiği şikayetini söyleyip yere yığılma nedenlerinden biri buydu muhtemelen. Kalp krizi de vardı muhtemelen. Biz hepsini düzelttik fakat kalp çok hırpalandığından kalbi dinlendirdik. 12 saati buldu ameliyat. Bu tür ameliyatlar çok yaptık. Sırrı Bey'inki uzun zamandır gördüğüm en komplike vakalardan biriydi. Sırrı Bey'in aort damarında genişlemesine ilişkin teşhis var, takipliymiş ama müdahale sınırında olmayan büyüklükmüş ve ilaç tedavisi de takip ediliyormuş. Santimin önemi yok. Aort mosmor yırtılmış ve genişti. Biz ameliyata masajla girdik, masajla kasık damarlarından başlayıp masajı bıraktık. Kalbi durmuştu. Ekibimiz çok geniş.

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EKBO her zaman bu tür durumlarda aklımızın kenarındadır. Sistem hazır bekler ve hastayı sokarız. Böyle hastalarda uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerle takip yapıyor ve tedaviyi düzenliyoruz. Hastamız çok kritik pozisyonda. Uzun vadeli konuşamayız. Bir şey dememiz mümkün değil.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Aort damarındaki yırtık nedeniyle saat 23.30 sıralarında ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Hastane yaptığı yazılı açıklamada; "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp- Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp- Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05' de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35' de operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

HASTALIĞINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder 2024'te Meclis'te yaptığı açıklamada hastalığını anlatmıştı:

"Yine bunu söylemek istemezdim, beynime pıhtı attı benim Genel Kurulu yönetirken. Gittik her şer bir hayra gebedir. Pankreasta bir tümör çıktı. Gittik aort anevrizması, o beyine pıhtı atmasıyla beraber yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı ve bu kadar ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanmak da, zarafetle yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil."