Şırnak’ta uyuşturucu tacirlerinin 'öncü-artçı taktiği' sökmedi

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Şırnak’ta uyuşturucu tacirlerinin 'öncü-artçı taktiği' sökmedi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde öncü ve artçı araçlarla uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan narkotik operasyonunda bir kilo 431 gram skunk ele geçirilirken, 2 zehir taciri de tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine düğmeye bastı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu şebekesinin yakalanmamak için "öncü ve artçı" araç yöntemini kullandığı tespit edildi. 11 Şubat 2026 tarihinde operasyon için start veren ekipler, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan araçları Cizre girişinde durdurdu. Narkotik polislerinin İ.G. ve M.E. yönetimindeki araçlarda yaptığı titiz aramalarda; M.E.’nin kullandığı aracın gizli bölmelerine saklanmış 1 kilo 431 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.G., M.E. ve diğer şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Cizre Asliye Hukuk Mahkemesinde hakim karşısına çıkan şüphelilerden İ.G. ve M.E. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

