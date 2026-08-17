Kilimden tezhibe, tarihten sergiye: Erzurum Kültür Yolu coşkusu!

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Erzurum tarihinin az bilinen yönleri ele alındı



Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen "Erzurum Tarihinin Bilinmeyen Yönleri" söyleşisinde, kentin tarihsel ve stratejik önemi farklı yönleriyle ele alındı. Söyleşide, arşiv belgelerine yansıyan ancak kamuoyunda az bilinen tarihi olayların yanı sıra Erzurum’un kent mimarisi ve toplumsal yapısı kronolojik bir perspektifle katılımcılara aktarıldı. Program, Erzurum’un tarihsel birikiminin farklı dönemler ve gelişmeler üzerinden değerlendirilmesine imkan sundu.



Geleneksel Sanatların "Kadim İzler"i Çifte Minareli Medrese’deÇifte Minareli Medrese’de sanatseverlerle buluşan "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" sergisi, Türk-İslam sanatlarının dört önemli disiplinini tarihi yapının atmosferinde bir araya getirdi. Tezhip, minyatür, çini ve seramik alanlarında klasik üslupla hazırlanan eserlerin yanı sıra çağdaş tasarım anlayışıyla yorumlanan çalışmaların da yer aldığı sergi, geleneksel sanatların geçmişten günümüze uzanan gelişimini gözler önüne serdi. Genç sanatçıların üretimlerine de yer verilen seçki, geleneksel sanatların yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken Erzurum’un kültürel kimliğini farklı sanat disiplinleri üzerinden ziyaretçilerle buluşturdu.