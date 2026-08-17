Kütahya'da TAKE projesi meyvesini verdi: %75 hibeli nohuttan dekara 170 kilo verim!
17.08.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında %75 hibe desteği alan Kütahya Merkez’e bağlı Büyük Saka Köyü’nde nohut hasadı başarıyla tamamlandı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen proje kontrollerinde rekolte yüzleri güldürdü.
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Yapılan hasat sonucunda dekardan yaklaşık 170 kilogram verim elde edildi. Proje kapsamında ekimi gerçekleştirilen 15 dekarlık alandan toplam 2 bin 550 kilogram kaliteli nohut hasadı yapıldı.
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Üreticilere sağlanan desteklerle tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli ürün elde edilmesi hedeflenirken, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.