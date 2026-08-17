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GündemKütahya'da TAKE projesi meyvesini verdi: %75 hibeli nohuttan dekara 170 kilo verim!
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Kütahya'da TAKE projesi meyvesini verdi: %75 hibeli nohuttan dekara 170 kilo verim!

17.08.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında %75 hibe desteği alan Kütahya Merkez’e bağlı Büyük Saka Köyü’nde nohut hasadı başarıyla tamamlandı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen proje kontrollerinde rekolte yüzleri güldürdü.

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1Kütahya'da TAKE projesi meyvesini verdi: %75 hibeli nohuttan dekara 170 kilo verim!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yüzde 75 hibeli nohut tohumu desteğinden yararlanan Kütahya Merkez Büyük Saka Köyü'nde proje kontrolleri gerçekleştirildi.

2Kütahya'da TAKE projesi meyvesini verdi: %75 hibeli nohuttan dekara 170 kilo verim!

Yapılan hasat sonucunda dekardan yaklaşık 170 kilogram verim elde edildi. Proje kapsamında ekimi gerçekleştirilen 15 dekarlık alandan toplam 2 bin 550 kilogram kaliteli nohut hasadı yapıldı.

3Kütahya'da TAKE projesi meyvesini verdi: %75 hibeli nohuttan dekara 170 kilo verim!

Üreticilere sağlanan desteklerle tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli ürün elde edilmesi hedeflenirken, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.