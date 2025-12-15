Şırnak'ta bir ailenin doğal gaz çilesi 4 yıldır sürüyor

Haberin Devamı

Akmercan Hakkari-Şırnak doğal gaz firmasının, Yeni Mahalle'de ikamet eden Medine İşnaç isimli genç kadının evine doğal gaz hattı çekmeyerek mağdur ettiği iddia edildi. 5 çocuk annesi kadın, bir çocuğunun Sipina bifida (ayrık omurga hastalığı) nedeniyle engelli olduğunu ve ameliyat olacağını, 3 okuyan çocuğunun olduğunu ve birinin de henüz okul çağına gelmediğini söyledi. Engelli çocuğunun çok hassas olduğunu belirten anne İşnaç, evlerinde yalnızca tek bir odanın kömür sobasıyla ısındığını, bu odanın aileye yetmediğini söyledi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi ve elektrik nedeniyle çıkabilecek yangın korkusundan geceleri uyuyamadıklarını belirten kadın, "Bu ay elektrik faturam 4 bin lira geldi. Doğal gaz olmadığı için elektrikle ısınıyoruz. Elektrikli soba yakıyorum. Allah korusun, gece evim yanarsa uyanamazsam çocuklarımla birlikte hepimiz ölürüz. Kömür sobası da ayrı bir tehlike. Zehirlenme korkusuyla yaşıyoruz" dedi.



10 metre mesafede olan hat için 4 yıldır müracaat ediyorum

Doğal gaz hattının evlerine sadece 10 metre uzaklıkta olduğunu anlatan kadın, 4 yıldır çözüm aradığını ancak sürekli kurumlar arasında yönlendirildiğini belirtti. İşnaç, "4 senedir firmaya gidiyorum, belediyeye yönlendiriyorlar. Belediyeye gidiyorum, firmaya yönlendiriyorlar. Yeter artık. Herkesin bir hakkı var, bizim de doğal gaz kullanmaya hakkımız var'' şeklinde konuştu.

Tek taleplerinin doğal gaz kutusunun verilmesi olduğunu ifade eden İşnaç, "Bize sadece doğal gaz kutusunu versinler. Diğer bütün işlemleri, borca da girsem kendim yapacağım. Çocuklarım için ne gerekiyorsa mücadele ederim. Biz de herkes gibi insanca yaşamak istiyoruz. Bizim de bir gururumuz var'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, firma yetkilileri ise söz konusu adreste kadastro sorunu bulunduğunu, bu nedenle doğal gaz hattının verilemediğini bildirdi.