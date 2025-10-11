GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sinop'ta köylüler ormandan bedavaya toplayıp kilosunu 500 liraya satıyor!

11.10.2025 - 08:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sinop'un Türkeli ilçesinde köylüler ormanlık alanlardan toplayıp pazarda satıyor. Köylünün geçim kaynağı olan ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle satılıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman köylüsünün geçim kaynağı arasında yer alan kestane, ormanlık alanlardan toplanmaya başlandı.

Kilosu iriliğine göre 400 ila 500 lira arasında değişen kestaneler, yüksek fiyatına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve sobalarda kavrularak kebabı yapılan kestanenin, önümüzdeki günlerde bollaşmasıyla birlikte fiyatının düşmesi bekleniyor.

Pazarda satış yapan üreticiler, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı nedeniyle bu yıl verimin düşük olduğunu belirtti. Zararlı gal arısının yalnızca kestane ağaçlarında görüldüğünü söyleyen üreticiler, bu durumun rekoltede ciddi azalmaya yol açtığını ifade ettiler.

Fesleğen mantarı da pazarda boy göstermeye başladı. Orman köylüsünün topladığı fesleğen mantarı da bu pazar kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

