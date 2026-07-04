3’üncü katın evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

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Olay, Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bebek, evin 3'üncü katındaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürümeye başladı.

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Bebeği pencere üzerinde gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, bazı vatandaşlar muhtemel bir düşme ihtimaline karşı binanın önünde önlem almaya çalıştı. O anlar çevrede büyük paniğe neden oldu. Durumu fark eden anne, zaman kaybetmeden bebeğini güvenli şekilde içeri alarak muhtemel bir faciayı son anda önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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Yaşanan korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebeğin pencere mermeri üzerinde yürüdüğü ve vatandaşların endişeyle olayı takip ettiği anlar yer aldı.