GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada

03.07.2026 - 22:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da zihinsel engelli şahıs, üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Zihinsel engelli T.Ş., benzin bidonunu üzerine dökerek kendini yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan şahsı fark eden vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle hemen müdahale etti.

İLGİLİ HABER

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Alevler kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri şahsa müdahale etti. Durumu ağır olan şahıs önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adana'ya sevk edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Tavşanlı'da otomobil ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı
Tavşanlı'da otomobil ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı

Muvazene sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gören şahsın araç camı sildiği için bir süre önce zabıta ekiplerince uyarıldığı ve T.Ş.'nin bu duruma sinirlenerek benzin dökerek kendini yaktığı öne sürüldü.

Güncel Haberler

Hatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada
#Gündem

Hatay'da zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada

Bakan Vedat Işıkhan iş dünyasına müjdeyi Karabük'ten verdi: 51 milyar liralık destek açıklaması
#Ekonomi

Bakan Vedat Işıkhan iş dünyasına müjdeyi Karabük'ten verdi: 51 milyar liralık destek açıklaması

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
#Gündem

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı