Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

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Ürünlerin harika olduğunu ifade eden Gökdoğan, "Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan biber, domates, salatalık, mısır ve dolmalık biber aldık. Hepsinden memnun kaldık. Çok güzel ve harika. Pazardan avantajı bize yakın ve organik ürün. Tek elden toplanıyor." ifadesini kullandı.



Hatice Erdoğan da ürünlerin dalından taze toplanıp kendilerine verildiğini dile getirdi.