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Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

17.08.2026 - 14:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde çiftçilik yapan Saffet Doğruyol (46), ata tohumlarından kimyasal madde ve pestisit kullanmadan yetiştirdiği sertifikalı organik ürünleriyle tüketicilere tarladan kendi elleriyle taze sebze ve meyve toplama imkânı sunuyor.

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1Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde organik tarım yöntemleriyle ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiren çiftçi Saffet Doğruyol, ürünlerini bahçesinden tüketiciye ulaştırıyor.

2Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Konarı köyünde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Doğruyol, domates, biber, fasulye, kavun ve karpuz başta olmak üzere çok sayıda ürünü kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştiriyor.

Doğruyol, AA muhabirine, organik üretim yaptıklarını ve ürünlerinin sertifikalı olduğunu belirterek, bahçelerinde farklı çeşitlerde ata tohumu kullandıklarını söyledi.

3Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Bahçesinde hiçbir şekilde kimyasala yer vermediklerini ifade eden Doğruyol, "Tamamen organik olarak yetişiyor. Ürün yelpazemiz geniş. Kavun, karpuz, domates, fasulye çeşitleri, biber çeşitleri ve domatesin birçok çeşidini yetiştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği organik olmasının yanı sıra hepsinin ata tohumu olması." dedi.

4Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Bahçeyi müşterilerin de ziyaret edebildiğini aktaran Doğruyol, isteyenlerin ürünleri kendi elleriyle toplayabildiğini, isteyen müşteriler için ise ürünleri hazırladığını kaydetti.

5Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Doğruyol, "Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı gıdadan geçiyor. Bahçeye gelen misafirlerimiz ürünleri taze alıyorlar. Perşembe günleri halk pazarında çıkıyoruz. İnternet üzerinden ve bahçeden satışımız var. Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Üretmek güzel. Emek var. Emeğinizin karşılığını size Yaradan'ın verdiğini görmek güzel." dedi.

6Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Doğruyol'un bahçesinden sebze alan 62 yaşındaki Aynur Gökdoğan, bahçeyi yeni keşfettiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirtti.

7Kimyasala veda edince, satın almak için sıraya girdiler: Ata tohumuyla yetiştirdiği ürünler yok satıyor!

Ürünlerin harika olduğunu ifade eden Gökdoğan, "Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan biber, domates, salatalık, mısır ve dolmalık biber aldık. Hepsinden memnun kaldık. Çok güzel ve harika. Pazardan avantajı bize yakın ve organik ürün. Tek elden toplanıyor." ifadesini kullandı.

Hatice Erdoğan da ürünlerin dalından taze toplanıp kendilerine verildiğini dile getirdi.