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Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

03.07.2026 - 22:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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