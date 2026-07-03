Tunceli'de üreticiler için yeni sistem! Hel Dağı Yaylası'nda hayvan başına yaklaşık 30 TL ödenerek yaylalardan faydalanabiliniyor

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Bu ruhsatların 100’de biri madene dönüyor. O dönem bu konu gündem olunca belediye başkanı, kaymakam, dernek temsilcileri ve muhtarları davet ettim. Hel Dağı’nda yaylaya vatandaşlarımızın ihtiyacı var mı, var. Burada maden istemiyor musunuz, evet istemiyoruz. Sahibi siz değil misiniz, evet biziz. Başkasını neden konuşturuyorsunuz? Gelin bana istemediğinizi söyleyin. Vatandaşın istemediğini biz de istemeyeceğiz. Kimsenin bizim üzerimizden politika yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir konu bu memleketin lehine ise hepimiz beraber isteyeceğiz" dedi.