Bahçelievler'in altından tarih fışkırdı! Kentsel dönüşüm kazısında işçiler buldu

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Mahalle esnaflarından Aynur Aytır, "Ben de yan binada komşuyum. Birkaç gün önce bir kapıya rastlandı, tarihi eser olduğu söylendi. İnşaat durduruldu. Muhtar olsun belediye başkanı olsun herkes de geldi bunu onayladılar. Şu anda bizim binamızda da bir korku var o binada da bir korku var. Ne olacak inşaat durdurulacak mı devam edecek mi ya da yan binaya sıçrayacak gibi semt sakinlerinin korkusu var.