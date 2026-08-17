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Oltaya yavru balık takıldı, espirili sözleri gülümsetti: "Babanı çağır"

17.08.2026 - 15:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Oltaya yavru balık takıldı, espirili sözleri gülümsetti: "Babanı çağır"

Elazığ'da yavru bir turna balığı yakalayan amatör balıkçı Yakup Turan'ın, balığı tekrar suya bırakırken "hadi git babanı çağır" demesi gülümsetti.

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Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçılık yapan Yakup Turan’ın oltasına yavru turna balığı takıldı. Turan, küçük balığı sudan çıkardıktan sonra yeniden göle bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Turan'ın turnayı suya bırakırken "Hadi git, babanı çağır" demesi ise gülümsetti.

Doğaya ve su canlılarına duyarlılığıyla dikkat çeken Turan, yavru turnanın yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Gölün sularına geri dönen yavru turna, kısa sürede gözden kayboldu.

Keban Baraj Gölü’nde yaşanan bu renkli an, amatör balıkçılığın yalnızca balık tutmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

 

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