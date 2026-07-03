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Aksaray’da yolcu otobüsü yoldan çıktı 40 kişi yaralandı

03.07.2026 - 19:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erkan ALTUNTAŞ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)

Aksaray’da yolcu otobüsü yoldan çıktı 40 kişi yaralandı

Aksaray’da yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a giden 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Yahya A. direksiyon kontrolünü kaybetti.

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Otobüs yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 2 şoför, 1 muavin ve aralarında çocukların da bulunduğu 37 yolcu yaralandı. Yaralı 40 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kazada yaralanan sürücü Yahya A., ''İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz'' dedi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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