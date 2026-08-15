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Esenler'de korkutan yangın: Dükkanlara kadar geldi

15.08.2026 - 09:12Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Esenler'de korkutan yangın: Dükkanlara kadar geldi

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Tekstilkent'te yangın çıktı. Olay büyümeden kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Tekstilkent Giyimkent Caddesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere otluk alanın yanında bulunan araçlara ve iş yerlerine sıçramadan müdahale etti. Kısa süre sonra yangın söndürülürken, otluk alanın bir kısmı yandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 Esenlerde korkutan yangın: Dükkanlara kadar geldi

'DÜKKANLARDAN BİRİ YANIYOR SANDIM'

Tekstilkent'te esnaf olan Samet Mert Ilgaz, "Ofiste oturuyordum, cama küller gelmeye başladı. Dükkanlardan biri yanıyor sandım. Dışarıya baktığımda ormanlık alanın yandığını gördüm. İtfaiyeyi aradık, hemen bir ekip geldi ön tarafı ıslattı. Dükkanlara sıçramadı. Ekipler söndürmeye çalışıyor" dedi.

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