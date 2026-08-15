Zeytinburnu'nda tehlikeli yolculuk: Aracın arkasına tutunup yol aldılar

Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın arkasına tutunan 2 kişi tehlikeli yolculuk yaptı.

Trafikteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerlediği ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer aldı.