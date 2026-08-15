Zeytinburnu'nda tehlikeli yolculuk: Aracın arkasına tutunup yol aldılar
15.08.2026 - 09:21Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapan iki kişi kameralara yansıdı.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın arkasına tutunan 2 kişi tehlikeli yolculuk yaptı.
Trafikteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerlediği ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer aldı.