Hatay'da bahçesine yıllarca ağaç dikti, kazmayı vurunca hazine fışkırdı! Jandarma inanamadı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sıradan bir altyapı çalışması yürüten ekipler, kepçenin yerin 1,5 metre altına inmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yıllardır aynı bahçeye ağaç diktiğini belirten ev sahibi bile yerin altındaki o gizemden habersiz yaşarken, kepçenin darbesiyle hazine fışkırdı. Jandarma ekipleri alanı anında güvenlik çemberine alırken, mahalleliyi şaşkına çeviren olayın gizemi araştırılıyor.
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Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını sürdüren ekipler Yakup İmran'a ait bahçede yerin 1 buçuk metre altında kepçeyle kazı yaparken buldular. Durumun fark edilmesi üzerine ekipler konuyu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma bölgeye gelerek güvenlik önlemi alırken müze müdürlüğü ekipleri de tarihi eser olduğu belirlenen mozaiğin çıkartılması ve tarihinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bahçe sahibi Yakup İmran, geçmişte bahçesine ağaç diktiğini fakat herhangi bir buluntuya rastlamadığını söyledi.
Bahçe sahibi Yakup İmran, kazı çalışmaları esnasında mozaik çıktığını söyleyerek "Burası Davutpaşa Mahallesi. Benim bahçemde kanalizasyon çalışması yapılırken mozaik çıktığını söylediler. Tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Daha önce de ben ektiğimde tarihi eserler çıktığını bilmiyordum, önem vermedim. Dut ve ağaç dikip, toprak doldurup üzerine gittim. Kazmayla 30 santim kazıp, ağaçları ektim. Devletimiz bilir her şeyin iyisini" dedi.
Bölgede yürütülen çalışmalar esnasında örme duvarla çevrili alanda mozaik çıktığını ifade eden Abdullah Yorgundağ "Ekipler alt yapı çalışması için gelmişti. Evimizin yanında kazı yaptıkları esnada tarihi eser buldular.
Jandarmayı aradılar ve bölgede güvenlik önlemi aldılar. Müze personeli arkadaşlar çalışmalara devam ediyorlar. İlk kez mahallemizde böyle bir tarihi eser çıktı. Mozaik çıktı ve çevresi örme duvar, tarihinin 1500 yıllık olduğu söyleniyor. Mahallemizde daha önce böyle bir olay yaşanmadı şaşırdık açıkçası" dedi.