Alt yapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gazi Caddesi trafiğe kapatılacak

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Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü, hava şartlarının elverişli olması halinde 04.00 ile 17.00 saatleri arasında Gazi Caddesi'nde alt yapı gerçekleştirilecek altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle saat kulesi ile Çorum Valiliği arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak.

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Çalışmalar, Çorum Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili firma ve kurumlarla koordineli şekilde gerçekleştirilecek. Altyapı hatlarının bakım ve onarımını kapsayan çalışmalar süresince Çorum Valiliği ile Saat Kulesi arasındaki güzergâh araç trafiğine kapatılacak. Çalışma süresince toplu ulaşım araçları da alternatif güzergahları kullanarak hizmet verecek.