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Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

04.07.2026 - 00:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'nun dünyaca ünlü doğa harikası Yedigöller Milli Parkı havadan görüntülendi. Yemyeşil doğanın sunduğu görsel şölen izleyenleri mest etti.

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Sonbahar mevsimindeki renk cümbüşüyle olduğu kadar yaz aylarında da ziyaretçi akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotası olmaya devam ediyor.

2Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Milli parkı çevreleyen gür ormanların içerisine saklanmış farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye akın eden yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

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3Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Yaz mevsiminde doğanın tüm canlılığını sergileyen yemyeşil ağaçlar ile sakin göllerin birleştiği o eşsiz anlar dron ile görüntülendi.

4Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

 

 

5Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

 

 

6Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

 

 

7Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

 

 