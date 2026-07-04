Dünyaca ünlü doğa harikasının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
04.07.2026 - 00:08Güncellenme Tarihi:
Bolu'nun dünyaca ünlü doğa harikası Yedigöller Milli Parkı havadan görüntülendi. Yemyeşil doğanın sunduğu görsel şölen izleyenleri mest etti.
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Sonbahar mevsimindeki renk cümbüşüyle olduğu kadar yaz aylarında da ziyaretçi akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotası olmaya devam ediyor.
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Milli parkı çevreleyen gür ormanların içerisine saklanmış farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye akın eden yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
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Yaz mevsiminde doğanın tüm canlılığını sergileyen yemyeşil ağaçlar ile sakin göllerin birleştiği o eşsiz anlar dron ile görüntülendi.
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