Düzce'de üretim patladı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi, 15 bin ton satın aldılar

Kaynak: AA

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine kamyon kamyon gitti. Bu yılın ilk 9 ayında toplam 15 bin 278 ton gönderildi.

Düzce'den bu yılın ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 278 ton iç fındık gönderildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den 9 ayda gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

AB ülkelerine ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 877, ağustosta 462 ve eylülde 478 ton iç fındık satıldı.

Kentten geçen yılın aynı döneminde 9 bin 728 ton iç fındık ihracatı yapılmıştı.

