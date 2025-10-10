GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaraman'ın köyünde keşfedildi! Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu
HaberlerGündem Haberleri Karaman'ın köyünde keşfedildi! Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu

Karaman'ın köyünde keşfedildi! Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu

10.10.2025 - 08:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karaman'ın köyünde keşfedildi! Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde keşfedildi. Bugüne kadar böylesine daha önce rastlanılmadı. Bilim adamları inanamadı. Kazı yapılan yerden 5 tanesi birden yan yana bulundu.

Haberin Devamı

Karaman Valiliği, Topraktepe Antik Kenti'ndeki ekmek buluntularının Anadolu'da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer aldığını bildirdi.

İLGİLİ HABER

Çin'den gelip Karadeniz'i esir aldı! Köylerde kabus patladı, muhtar açıkladı: Bizi yok edecek
Çin'den gelip Karadeniz'i esir aldı! Köylerde kabus patladı, muhtar açıkladı: Bizi yok edecek

Valilikten yapılan açıklamada, Ermenek ilçesindeki Topraktepe Antik Kenti'nde (Eirenopolis Antik Kenti) karbonlaşmış beş ekmek tespit edildiği bildirildi.

Karamanın köyünde keşfedildi Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu

Ekmeklerden birinin üzerinde Hz. İsa tasviri ve Grekçe yazıt bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta 'Kutsanmış İsa'ya şükranlarımızla' ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik 'kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak 'ekici' veya 'çiftçi İsa' biçiminde tasvir edilmiştir. Bunun, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir. Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir.

Karamanın köyünde keşfedildi Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu

Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan 'komünyon ekmeği' (eucharist bread) olabileceğini değerlendirmektedir. Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma koşullarının olağanüstülüğünü göstermektedir. Buluntular, Anadolu'da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülmektedir."

Haberin Devamı

Karamanın köyünde keşfedildi Bilim insanları görünce inanamadı, 5 tanesi yan yana bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kütahya Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık nohut, Konya Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe'de binlerce yıllık ekmek kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını açıklamıştı.

Güncel Haberler

Ormandan toplanıp kilosu 500 liradan satılıyor! Fiyatı uçtu ama herkes kapış kapış alıyor
#Gündem

Ormandan toplanıp kilosu 500 liradan satılıyor! Fiyatı uçtu ama herkes kapış kapış alıyor

Tarlalara giriyor sonra gözden kayboluyor! Köylüler ne yapacağını şaşırdı! Herkes onu arıyor!
#Gündem

Tarlalara giriyor sonra gözden kayboluyor! Köylüler ne yapacağını şaşırdı! Herkes onu arıyor!

Düzce'de üretim patladı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi, 15 bin ton satın aldılar
#Gündem

Düzce'de üretim patladı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi, 15 bin ton satın aldılar