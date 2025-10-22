GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sincan'da su kesintisi! ASKİ'den ilk açıklama geldi

22.10.2025 - 13:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'nın Sincan ilçesinde dünden beri yaşanan su kesintileri vatandaşı bezdirdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada 22 Ekim saat: 12:15'te bir arıza meydana geldiğini açıklayarak arızanın ne zaman giderileceğini belirtti. İşte Sincan'daki su kesintisinin sebebi...

Sincan'da dünden beri meydana gelen su kesintilerinden dolayı mağdur olana vatandaş resmi kurumlardan yapılacak bir açıklamayı beklerken ASKİ önemli gelişme hakkında açıklamada bulundu.

SU DEPOSUNDA SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANDI

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; 'Dün 12:15'te İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

SAAT 12'DE ARIZA GİDERİLDİ

Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabileceğini de duyuran ASKİ 23 Ekim tarihinde saat: 12:00' de arızanın giderildiğini açıkladı.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akçay, Kesikköprü Boru Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Burada basın mensuplarının sorularına cevap veren Memduh Akçay, 'Aralık ayına kadar suyumuz var' dedi.

ANKARA’NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay: Aynı şekilde Çamlıdere'de 110 milyon metreküp var. Şu anda aktifin dışında, onu da devreye aldığımız zaman mayıs ayına kadar hiç yağmur yağmasa dahi biz elimizdeki suyla şu andaki tüketim düzeyiyle Ankaralıyı susuz bırakmadan gidebiliriz. Ama inşallah bu arada da yağmur yağar diye umut ediyoruz.

'CTP BORULARI ÇELİK BORULARLA DEĞİŞTİRDİK'

ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay: CTP borular imalat hatasından dolayı en küçük sarsıntıya dayanamıyordu. Biz bu boruları değiştirip doğrudan çelik boruya bağlıyoruz.

ÇELİK BORULAR SUYUN TADINI VE KALİTESİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay: Çelik boruların içinde seramik kaplama olduğu için risk ortadan kalkmış durumda.

'BU ÇALŞMADAN SONRA ALACAĞIMIZ SU MİKTARI ARTACAK'

ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay: Kesikköprü’de yaptığımız bu çalışmadan sonra alacağımız su miktarı da artacak. Şu anda biz buradan 2 borudan 450 bin metreküp su alıyoruz. 3. Boruyu da devreye aldığımız da bunu 600 bin metreküpün üzerine çıkaracağız.

'KADEMELİ SU TARİFESİ UYGULAMASI SONUCU SU TÜKETİMİ DÜŞTÜ'

ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay: Ben bir evde bir ay içerisinde 300 bin litre su tüketildiğini görüyorum. Kademeyi neden yaptık. Bunun sonucu oldu mu? Oldu. 2 ayda 30 metreküpün üzerinde su tüketenlerin oranı yüzde 3,2’den yüzde 1,7’ye düştü. Tüketilen miktar 3 milyon metreküp düştü. Demek ki kademe işe yaradı.

